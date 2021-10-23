2021/10/23 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا نمر جميعا بتلك اللحظة، التي نزور فيها موقعا على هواتفنا الذكية، قبل أن تفاجئنا إعلانات متتالية، تقترح عليك منتوجا كنت تبحث عنه في الأصل.وتساهم خاصية التعقب والتتبع في الهواتف الذكية في معرفة ما يبحث عنه المستخدم وما يرغب في اقتنائه، لتقترح عليه إعلانات ذات الصلة.وقال موقع “سي نت” إن ميزة …

ظهرت المقالة ميزة خاصة في آيفون لحظر “الإعلانات المزعجة” أولاً على النور نيوز.

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