عمليات بغداد تعلن تحرير مختطف والقبض على خاطفه

2021/10/23 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت القوات الأمنية، الجمعة، من تحرير مختطف والقبض على خاطفه.وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد تواصل القطعات الأمنية في قيادتنا ووفق جهد استخباري مكثف، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، وبعد ورود بلاغ سريع من احد …

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