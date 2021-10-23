التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي في العراق

2021/10/23 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ايلول الماضي بنسبة 0.7% وارتفاع السنوي بنسبة 7.3%.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان ، إن "معدل التضخم لشهر ايلول الماضي انخفض بنسبة (0.7%)، مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، مبينا أن "معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أيلول من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة (7.3%)".واضاف:" ان الجهاز المركزي للاحصاء، يقوم باعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الاسعار، لاكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الانفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات".واشار الجهاز المركزي الى :" ان المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا لشهر ايلول عن آب من العام 2021 ، هي المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة.كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة في معدل التغيير الشهري، فيما سجل قسم الملابس والاحذية والترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 0.1% "./انتهى8

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