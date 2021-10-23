الدفاع المدني يخمد حريق داخل دار سكني في ديالى

2021/10/23 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع داخل دار سكني في ديالى.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “حادث حريق اندلع في دار سكن مستخدم مخزن للملابس […]

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