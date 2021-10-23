ما العلاقة بين المناخ وتفشي فيروس كورونا؟

2021/10/23 | 11:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاختصاصي، ان فيروس كورونا موسمي طبيعي تماما كالإنفلونزا.

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