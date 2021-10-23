الاستخبارات العسكرية تطيح بعائلة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا

2021/10/23 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، السبت، عن القاء القبض على عائلة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا.

وذكرت المديرية في بيان إن “معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اكدت وجود تحرك لعدة أشخاص قرب الحدود مع سوريا، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدتهم وهم يحاولون اجتياز الحدود العراقية باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة”.

وتابعت: “على اثر ذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين لهم في القرية المذكورة للقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به”.

وأوضحت أن “الأشخاص تبين انهم عائلة عراقية من ذوي عناصر داعش مكونة من ٧ أشخاص نساء واطفال ورجل واحد وهم من سكنة الانبار، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم “.

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