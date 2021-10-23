2021/10/23 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم السبت،عن ضبط مفرزة كركوك لـ7 شاحنات مخالفة للضوابط.وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن”قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية/مفرزة كركوك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنات مخالفة للشروط في كركوك المركز الخبري الوطني.

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