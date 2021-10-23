الجونة السينمائي يعيد الاعتبار لصنّاع فيلم

2021/10/23 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جدلٍ كبير حوله خلال الأيام الماضية، فاز فيلم "ريش" للسينمائي المصري بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل، الجمعة، في ختام خامس دورات المهرجان السينمائي، التي وصفها مديره انتشال التميمي بـ "الدراماتيكية".

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