2021/10/23 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات إنفجر مصنع كيمياويات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، مااسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرون.وأفاد التلفزيون الصيني، ان الانفجار وقع، أمس الجمعة، في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع Zhonggao Chemical.وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة،ة فيما تلقى …

ظهرت المقالة إنفجار مصنع كيماويات في الصين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفجار مصنع كيماويات في الصين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفجار مصنع كيماويات في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).