2021/10/23 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط مفرزة كركوك لـ7 شاحنات مخالفة للضوابط.
وذكر بيان صدر عن الهيئة، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية/مفرزة كركوك ضبطت 7 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط – صهاريج خزن نفط غير مغلون + عنافات تعمل بالغاز + موبايلات + اكسسوارات-“.
وأضاف أن […]
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وذكر بيان صدر عن الهيئة، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية/مفرزة كركوك ضبطت 7 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط – صهاريج خزن نفط غير مغلون + عنافات تعمل بالغاز + موبايلات + اكسسوارات-“.
وأضاف أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط 7 شاحنات مخالفة للضوابط في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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