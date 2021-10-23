الكمارك: ضبط 7 شاحنات مخالفة للضوابط في كركوك

2021/10/23 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط مفرزة كركوك لـ7 شاحنات مخالفة للضوابط.وذكر بيان صدر عن الهيئة، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية/مفرزة كركوك ضبطت 7 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط – صهاريج خزن نفط غير مغلون + عنافات تعمل بالغاز + موبايلات + اكسسوارات-“.وأضاف أن […]

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