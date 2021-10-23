قبل موعده بأسبوعين.. نفاد جميع تذاكر أول حفل لـ وائل كفوري عقب نجاته من حادث سير

2021/10/23 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفدت تذاكر أول حفل غنائي للنجم اللبناني وائل كفوري عقب نجاته من حادث سير قبل أيام، والمقرر إقامته في الأردن بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، حيث تم بيع جميع التذاكر قبل موعد الحفل بأسبوعين، وفقًا لما أعلنته الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وأثار الفنان وائل كفوري قلق الجمهور عليه، بعد تعرضه لحادث سير كبير، في أحد طرق لبنان، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، لمدة يومين تقريبًا.

وفى أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مروع في شوارع بيروت، نشر وائل كفورى رسالة إلى متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء فيها: “من القلب..



ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد..



كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـ Fans والأصدقاء..



ولكل محب عتل همي”.

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