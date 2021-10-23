إنخفاض معدل التضخم لشهر أيلول الماضي وإرتفاع السنوي

2021/10/23 | 11:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، إنخفاض معدل التضخم لشهر أيلول الماضي بنسبة 0.7% وإرتفاع السنوي بنسبة 7.3%.

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