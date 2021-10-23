خطة من وزارة الكهرباء لاضافة المزيد من الطاقة للشبكة الوطنية

2021/10/23 | 11:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات.

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