ضبط سبع شاحنات مخالفة للشروط في كركوك

2021/10/23 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم السبت،عن ضبط مفرزة كركوك لـ7 شاحنات مخالفة للضوابط.وذكر بيان صدر عن الهيئة أن”قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية/مفرزة كركوك ضبطت 7 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط – صهاريج خزن نفط غير مغلون + عنافات تعمل بالغاز + موبايلات + اكسسوارات-“.وأضاف أن “هذا النشاط يأتي للحد من عمليات التهريب والمحافظة على المال العام”،مؤكداً أنه “تمت إحالة ما تم ضبطه الى القضاء وفق قانون الجمارك النافذ”.

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