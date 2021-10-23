2021/10/23 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، توضيحاً بشأن فيديو يظهر حدوث نزاع بين عائلتين.وذكرت صحة النجف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الصور والفيديو الذي تداولته وسائل التواصل ليوم امس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة النجف تصدر توضيحاً بشأن مشاجرة بين عائلتين داخل أحد المستشفيات المركز الخبري الوطني.

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