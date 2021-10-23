بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

2021/10/23 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إصدار بيانات جديدة حول لقاحات فيروس كورونا للأطفال قبل اجتماع حول هذه المسألة الأسبوع المقبل.تقول شركة فايزر إن لقاحها فعال للغاية ضد فيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا

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