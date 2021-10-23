2021/10/23 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تم إصدار بيانات جديدة حول لقاحات فيروس كورونا للأطفال قبل اجتماع حول هذه المسألة الأسبوع المقبل.
تقول شركة فايزر إن لقاحها فعال للغاية ضد فيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا
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تقول شركة فايزر إن لقاحها فعال للغاية ضد فيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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