إعتقال 15 متهماً بالدكة العشائرية وضبط أسلحة في بغداد

2021/10/23 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إعتقال 15 متهماً بالدكة العشائرية وأطراف مشاجرة مع ضبط أسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض هيبة الدولة، والحد من ظاهرة السلاح المُنفلت، وترويع …

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