القبض على متهمين بالابتزاز الالكتروني والسرقة في بابل

2021/10/23 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز قيادة شرطة بابل، القبض على متهمين بالابتزاز الالكتروني والسرقة شمالي المحافظة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العملية تمت بعد إحالة أوراق قضية ابتزاز الكتروني الى شعبة مكافحة اجرام الإسكندرية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مديرية الامن الوطني، ومن خلال جمع المعلومات واستدراج احد المتهمين بالقضية، تم …

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