الفتح يستبعد المصادقة على نتائج الانتخابات ويحذر من تفاقم الاوضاع في مخيمات الاعتصام

2021/10/23 | 11:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر تحالف الفتح، من تطور الاوضاع في مخيمات المعتصمين على نتائج الانتخبات التي أعلنتها المفوضية مؤخراً، مستبعداً حصول مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، الا بعد اطمئنان جمهور الفتح والقوى المعترضة.وقال عضو تحالف الفتح ابو ميثاق المساري : “استبعد تماماً … Readmore

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