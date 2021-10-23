2021/10/23 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التجارة يعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:56

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