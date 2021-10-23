أبرز تصريحات ولي العهد خلال المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء

2021/10/23 | 12:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، اليوم السبت، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.وجاءت أبرز تصريحات ولي العهد في …

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