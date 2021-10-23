ولي العهد: حزمة مبادرات السعودية الخضراء الأولى تمثل استثمارات بـ700 مليار ريال

2021/10/23 | 12:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن قيمة الحزمة الأولى من مبادرات السعودية الخضراء.وقال الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، وفقاً لوكالة …

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