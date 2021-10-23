وفاة نزيل محكوم بالسجن المؤبد في سجن الناصرية

2021/10/23 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل محكوم وفق المادة 4 ارهاب في سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "نزيلا يبلغ من العمر 50 عاما من اهالي محافظة الأنبار / الفلوجة محكوم بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب توفي صباح اليوم داخل سجن الناصرية المركزي".

واضاف ان "سبب الوفاة لا يزال مجهول، حتى الآن".

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