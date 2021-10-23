انفجار عبوة صوتية امام منزل احد المواطنين في البصرة

2021/10/23 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انفجرت عبوة صوتية محلية الصنع ، امام منزل مواطن في قضاء شط العرب شرقي البصرة ، اوقعت اضرارا مادية في المنزل دون حدوث اصابات .وذكر مصدر امني :" ان كاميرا مثبتة اعلى باب المنزل اظهرت ان ثلاثة اشخاص ، كانوا يستقلون سيارة ، وضعوا العبوة ولاذوا بالفرار "./ انتهى

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