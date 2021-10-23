القوات الامنية تطيح بالمتورط في اغتيال شرطي في ديالى

2021/10/23 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اطاحت القوات الامنية بالمتورط في اغتيال شرطي داخل منزله في قضاء الخالص شمال بعقوبة ، قبل يومين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاجهزة الامنية تمكنت من الوصول الى المتورط باغتيال شرطي في قضاء الخالص شمال بعقوبة والقبض عليه ".واضاف :" ان الجريمة كانت بدوافع جنائية وليست ارهابية ، وان تفاصيلها ونتائج التحقيقات ستعرض امام الرأي العام في الايام المقبلة ".وكانت الاجهزة الامنية عثرت على جثة عنصر امني مصابة باعيرة نارية داخل منزله في قضاء الخالص شمال بعقوبة ./انتهى

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