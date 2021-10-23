2021/10/23 | 12:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة كورونا في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 37678 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 37141 إصابة أمس الجمعة و36339 إصابة الخميس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7803 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3360 حالة) ومقاطعة موسكو (2783 حالة).وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 1075 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 1075 وفاة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 1075 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 1075 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).