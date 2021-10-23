بايدن يأمر برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس جون كينيدي

2021/10/23 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدر بايدن أمس الجمعة مذكرة أشار فيها إلى أن قانونا تبناه الكونغرس عام 1992 ينص على ضرورة نشر جميع الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال كينيدي في نهاية المطاف بغية إطلاع الجمهور بالكامل على ملابسات هذه القضية، مقرا بأن الحاجة إلى إخفاء … Readmore

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