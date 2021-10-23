سيناتور أمريكي يتهم إيران بالهجوم على قاعدة “التنف”

2021/10/23 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتهم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إيران، بـ”المسؤولية المباشرة” عن الهجوم الذي استهدف قاعدة “التنف” الأمريكية، ضمن مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية، الأربعاء الماضي.وعلى حسابه في “تويتر”، قال ماركو روبيو: “هاجمت إيران […]

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