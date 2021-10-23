مونديال 2022.. حلول قطر لاستقبال مليون زائر وتقديم المشروبات الكحولية

2021/10/23 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل منظّمو مونديال قطر 2022 لكرة القدم في قدوم مليون ومئتي ألف زائر إلى الدولة الخليجية الصغيرة، تستضيفهم في سلسلة فنادقها ومن خلال حلول أخرى "مبتكرة وموقتة"، بحسب ما ذكرت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث، في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

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