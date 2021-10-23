أمريكا وكوريا الجنوبية تبحثان الحوار مع بيونغ يانغ

2021/10/23 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يصل الممثل الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، سونج كيم، إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع نظيره، نوه كيو-دوك، مقررة صباح غد الأحد، طبقاً لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وسيبحث الجانبان استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

ويجتمع المبعوثان بشكل مباشر، بعد أقل من أسبوع من إجراء محادثات ثلاثية، شملت اليابان، في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي.

ويتركز الاهتمام حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم موقفاً متطوراً، حول اقتراح كوري جنوبي للإعلان عن نهاية رسمية للحرب الكورية.

وكان من المقرر أن تكون مدة زيارة سونغ كيم، في بادئ الأمر، ثلاثة أيام، من أمس الجمعة، لكن بسبب وصوله متأخراً، اليوم، ستكون مدة الزيارة الآن، يومان.

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