فيديو: توضيح رسمي حول معركة بـ ’المقاعد البلاستيكية’ داخل مركز صحي عراقي

2021/10/23 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت دائرة صحة النجف، السبت، توضحيا رسميا بشأن "معركة بالمقاعد البلاستيكية" داخل مركز الفرات الاوسط للاورام السرطانية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إن "الصور والفيديو الذي تداولته وسائل التواصل ليوم امس يعود لحالة شجار حدثت يوم امس الأول على إثر مشادة كلامية بين عائلتين في صالة الانتظار ولادخل للمركز فيها من قريب أو بعيد".

وأوضح بيان الدائرة، أننا "وفي الوقت الذي قمنا فيه بإستدعاء الجهات الأمنية والتي قامت بدورها مشكورة بأيداع من تسبب في إرباك سير العمل داخل المركز وإثار الرعب لدى المرضى والمراجعين بإيداعهم التوقيف بإنتظار عرضهم على الجهات القضائية فإننا نرفض جملة وتفصيلا هذه الممارسات المسيئة والتي تنعكس علي سير العمل داخل مؤسساتنا الصحية ونأمل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من تسول له نفسه التجاوز داخل مؤسسة تقدم خدمة عامة".

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