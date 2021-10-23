كل ما قد تحتاج معرفته عن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

2021/10/23 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن لأي شخص الحصول عليها؟ إليكم أهم ما يجب معرفته حول الجرعات المعززة للقاحات المضادة لكوفيد-19.

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