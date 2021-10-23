2021/10/23 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ضبطت قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي، السبت، عجلة حمل نوع “كيا” محملة بـالدجاج المجمد منتهي الصلاحية ضمن قاطع المسؤولية في صلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط سيارة محملة بدجاج منتهي الصلاحية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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