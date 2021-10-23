2021/10/23 | 12:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت، وصول 149.800 مليار دينار دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري، في بيان، إن “وزارة المالية خصصت 149.800 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021”.وأضاف أن “التنسيق مستمر مع وزارة المالية […]

ظهرت المقالة التجارة: إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).