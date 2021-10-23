المعتصمون امام الخضراء يمهلون المفوضية 72 ساعة لمعالجة الشكاوى والطعون

2021/10/23 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تواصلت الاعتصامات امام بوابات المنطقة الخضراء لليوم الخامس ،احتجاجا على نتائج الانتخابات .وذكرت مصادر مطلعة :" ان تنسيقية التظاهرات امهلت مفوضية الانتخابات مهلة 72 ساعة لمعالجة الشكاوى والطعون المتعلقة بتحالف / الفتح / والكيانات الاخرى ، ولوحت بنقل الاعتصام الى داخل المنطقة الخضراء "./انتهى9

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