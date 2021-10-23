غدا .. اجتماع مهم لجميع القوى السياسية في مكتب المالكي

2021/10/23 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يعقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، غدا الاحد ، اجتماع مهم لمناقشة التطورات السياسية والطعون بنتائج الانتخابات .وقال مصدر سياسي مطلع :" ان الاجتماع يضم جميع القوى السياسية ، وليست الشيعية فقط "./ انتهى

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