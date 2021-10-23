مستشار الكاظمي للشؤون الاقتصادية: انخفاض اسعار النفط سيكون مصدر قلق للعراق

2021/10/23 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، ان انخفاض أسعار النفط سيكون مصدر قلق.وقال صالح في حديث ان “دورة الأصول النفطية تنتهي بمتوسط سعر يتقلب تدريجيا وليس لمرة واحدة، وسعر النفط الذي سيقر على أساسه … Readmore

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