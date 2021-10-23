2021/10/23 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تسريبات من كواليس القوى السياسية عن تقاطع حاد في المواقف داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد ضد نتائج الانتخابات.

وقالت مصادر مطلعة ان حالة من عدم الثقة تسود بين أبرز قادته، الذين يخوضون في اجتماعات شبه يومية لبحث آلية إسقاط اقتراع تشرين، مؤكدة أن عدداً من الفصائل العراقية دخلت حالة النفير العام حتى إلغاء نتائج الانتخابات، والمضي في خيارات بديلة منها إجراؤها في موعد لاحق.



وبحسب المصادر، فان مخاطر التصعيد تكمن في وجود جماعات نافذة، ترى أن فرصها محدودة في حماية وجودها، وستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته، عامل كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة ثقة بين بعض قادته تهدد بانفراط عقد الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة ثقة بين بعض قادته تهدد بانفراط عقد الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).