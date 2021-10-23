العراق خامس أكثر دولة في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية

2021/10/23 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أهمية فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة،

منوها الى الدعم الكبير لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، لمواجهة التحديات البيئية.وقال إن العراق يواجه تحديات جدية في المجالات البيئية كونه يعد خامس أكثر دولة في العالم تأثراً بموضوع التغيرات المناخية وتناقص الايرادات المائية، ما يؤثر على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير وبالنتيجة على الأمن الوطني.



وأكد أن عضوية العراق ستكون عامل رفد في حصولنا على الدعم العربي وإقرار سياسات عربية داعمة للعراق.

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