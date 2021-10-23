بايدن يخصص نحو مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة

2021/10/23 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على

تخصيص 976.1 مليون دولار لمساعدة اللاجئين

الأفغان الذين غادروا بلادهم مؤخرا

ونقلوا إلى أراضي الولايات المتحدة.

جاء ذلك في وثيقة أرسلها بايدن أمس

الجمعة إلى وزير خارجي

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