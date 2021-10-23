طبيب يحذر من مخاطر الإصابة بـ

2021/10/23 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب الأمراض المعدية الروسي

الدكتور إيليا أكينفييف من تزايد خطر

الإصابة بالفيروسات والبكتيريا

المختلفة بصورة متزامنة خلال موجة

الخريف من كوفيد-19.

وأوضح الطبيب في مقابلة أجرتها معه

"إذاعة سبوتنيك

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