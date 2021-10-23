الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة ومخدرات عبر لبنان

2021/10/23 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إحباط حبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح على الحدود مع لبنان بعد أن رصدت مساء أمس عدد من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة.

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