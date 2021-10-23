2021/10/23 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على “ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية”، وسط قلق متزايد من التأخير.وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن “المبعوث الأمريكي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة أمريكية أوروبية لإيران للعودة إلى طاولة المحادثات النووية المركز الخبري الوطني.

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