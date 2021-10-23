2021/10/23 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بالسرقة في العاصمة.وقالت المكافحة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارزها في مكتب باب الشيخ تمكنت من القاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين أثنين سرقا 33 مليون دينار في بغداد المركز الخبري الوطني.

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