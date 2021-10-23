التجارة تعلن اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2021/10/23 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت ، وصول 149.800 مليار دينار دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري، في بيان إن “وزارة المالية خصصت 149.800 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021”.وأضاف أن “التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث ستقوم الشركة بعدها بإجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة”.

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