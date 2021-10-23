دمشق - منير المجيد

2021/10/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد جاء آدم أولاً، ومن بعده إدريس وبضعةُ حوارينِ قبلَ طوفانهم،إلى زمن الفيلِ والعدُّ بين الفيلِ والفجارْ.للرجالِ خُصّصت عِدّة النساء، حينما أزرف التاريخ مائة ألفوأربعون ألفاً وثلاثمائة ونبيّ ختمَ التواحيد.«دو» للمضاعفة في لغات اللاتين و «م****» هي للمسكِ لطيبِ عطركُ،فجاء الحجازيّون وأَسَروكِ في تبسيط الكلمة: دمشقُ.داخلَ أبوابكِ الجيرونَ ومُثّلثِ البريدِ والحديدِ والفراديسينِ ......





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