ثورة تشرين اللاارضوية و -قران العراق-؟ - عبدالامير الركابي

2021/10/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي وقعت الثورة اللاارضوية العراقية الحديثة الأولى عام 1920 تاكيدا للذاتيه، وحضورا نموذجيا بلا نطقية، كانت متعذرة وقتها بسبب الانتصار والغلبة الكاسحة الغربية نموذجا وتفكرا على مستوى المعمورة، في وقت كانت فيه الكيانيه المتعدية للكيانيه والمتجاوزة لها، العراقية،في حال انقطاع انهياري منذ عام 1258، خاضعه لاشتراطات الغياب، وان هي قد قطعت وقتها شوطا على صعيد التشكل الثالث الراهن ابتدا مع القرن السادس عشر، ......





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