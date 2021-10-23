من يرفض النقد الذاتي بدعوى العصمة ، ويرفض النقد بدعوى الطهارة ، انسان غير سوي النفس . - سعيد الوجاني

2021/10/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني لماذا يرفض البعض النقد ، ولماذا يرفض البعض الآخر النقد الذاتي ؟ ومن يرفض النقد الذاتي يرفض النقد كذلك ..هناك فرق بين النقد وبين النقد الذاتي .



النقد هو ملاحظات التقويم التي يبديها البعض إزاء البعض الآخر .



وهذا البعض مع البعض الآخر ، قد يكونان في نفس التنظيم ، او قد تجمعهما تجربة خاصة خارجة عن التنظيم ، لكن تجربة تدخل في الشأن العام ، بكل تصوراته ، وتجلياته المختلفة .



كما قد يأتي النقد من شخص ل ......





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