وزير التجارة يعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين

2021/10/23 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، السبت، إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين.

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وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إن "وزارة المالية خصصت 149.800 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".

وأضاف، أن "التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض لتحويل المبلغ لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب حيث ستقوم الشركة بعدها باجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة".

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