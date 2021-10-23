القبض على اربعة متهمين باختطاف متسولة ومحاولة الاعتداء عليها في بغداد

2021/10/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على اربعة متهمين باختطاف فتاة متسولة ومحاولة الاعتداء عليها.وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد :" ان اربعة مخمورين اقدموا على اختطاف فتاة متسولة بهدف الاعتداء عليها، وتمت مطاردتهم من قبل دوريات الشرطة و القاء القبض عليهم وتحرير الفتاة "./ انتهى9

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